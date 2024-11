Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Sprockhövel (ots)

Am 22.11.2024, um 12.35 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Sprockhöveler in seinem Pkw Mazda die South-Kirkby-Straße in Fahrtrichtung Hattingen. An einer Lichtzeichenanalage bremste der 39-Jährige verkehrsbedingt ab und kam an der Haltlinie zum Stehen. Aus noch ungeklärter Ursache nahm ein 41-jähriger Sprockhöveler in seinem Pkw VW den haltenden 39-Jährigen nicht oder zu spät wahr und fuhr diesem auf. Die beiden Unfallbeteiligten wurden leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 13.000 Euro. Diese wurden durch ein Abschleppunternehmen aus dem öffentlichen Verkehrsraum entfernt.

