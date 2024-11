POL-EN: Wetter: Unfall auf der Osterfeldstraße- Lkw touchiert Krankenfahrstuhl

Schwelm (ots) - Am 19.11.2024 befuhr ein 37-jähriger Seat-Fahrer die Obermauerstraße und wollte von dort aus in die Weststraße abbiegen. Gegen 7:30 Uhr übersah er einen 7-jährigen Jungen aus Schwelm, der die Weststraße überquerte. Der Autofahrer bremste sofort ab und touchierte den Jungen leicht. Er wurde im Anschluss leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: ...

mehr