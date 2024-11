POL-EN: Schwelm: 7-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Schwelm (ots) - Am 15.11.2024, um 07:55 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Herzogstraße/Kurfürstenstraße in Schwelm zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 22-jähriger Schwelmer befuhr mit seinem Pkw VW die Kurfürstenstraße in Fahrtrichtung Herzogstraße. Eine 49-jährige Schwelmerin befuhr zur gleichen Zeit mit ihrem Pkw Toyota die Herzogstraße in Fahrtrichtung Mittelstraße. Der 22-jährige ...

