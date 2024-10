Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck

FW Osterholz-Scharm.: Pkw kollidiert frontal mit Linienbus

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Mit dem Stichwort "Verkehrsunfall / eingeklemmte Person" wurden am Samstagabend (26.10.) um 23:17 Uhr die Feuerwehren Sandhausen und Osterholz-Scharmbeck zur B74 (Myhler Straße) in Sandhausen alarmiert. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen Pkw vor, der frontal mit einem Linienbus kollidiert war. Der Fahrer des Pkw war im Fahrzeug eingeklemmt, der Busfahrer wurde bereits durch Kräfte in seinem Fahrzeug betreut. Die fünf Fahrgäste des Buses blieben unverletzt und konnten den Bus eigenständig verlassen. Die Feuerwehr leuchtete den Bereich aus, stellte den Brandschutz her und stabilisierte das Unfallfahrzeug. In enger Absprache mit dem Notarzt wurde zudem die technische Rettung des Pkw-Fahrers eingeleitet. Hierzu wurde mit hydraulischem Rettungsgerät ein großflächiger Zugang am Fahrzeug geschaffen. 30 Minuten nach dem Eintreffen der Feuerwehr konnte der schwer verletzte Fahrer dann befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden. Anschließend wurden die aus den Fahrzeugen austretende Betriebsstoffe durch die Feuerwehr abgestreut, bevor die Einsatzstelle um 00:41 Uhr an die Polizei übergeben werden konnte. Die Ortsfeuerwehren Osterholz-Scharmbeck und Sandhausen waren mit sechs Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften vor Ort.

