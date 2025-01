Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche und Diebstahl aus Wohnmobil

Kirchberg an der Jagst: Einbruch in Bäckerei

Zwischen Sonntag 17:40 Uhr und Montag 4:50 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter auf nicht bekannte Weise Zugang durch eine Türe zu einer Bäckerei in der Haller Straße. Daraufhin wurde das Ladengeschäft durchwühlt und ein Tresor mit Bargeld in einer Höhe von mehreren tausend Euro entwendet. Insgesamt entstand zusätzlich ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Mainhardt: Versuchter Einbruch in Haus

In einem Zeitraum am Dienstag von 6:45 Uhr bis 18:00 Uhr wurde versucht in ein Haus im Günther-Kluß-Weg eingebrochen. Unbekannte versuchten die Türen des Hauses mittels unbekanntem Werkzeug zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Dadurch entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07903 94000 an das Polizeiposten Mainhardt zu wenden.

Michelfeld: Diebstahl aus Wohnmobil

An einem Wohnmobil des Herstellers Fiat, welches bei einem Autohaus in der Straße "im Buchhorn" geparkt war, wurde im Zeitraum von Freitag 18:30 Uhr bis Montag 8:30 Uhr die Kennzeichen entwendet. Zudem wurde aus dem Fahrzeuginneren Dokumente entwendet und am Zündschloss manipuliert. Personen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 4000 zu melden.

