Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Brandeinsatz in Ratingen West

Ratingen (ots)

Am Abend des 02.07.2024 gegen 20.50 Uhr wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Brandeinsatz nach Ratingen West auf die Berliner Straße alarmiert. Erste Erkundungen an der Einsatzstelle ergaben, dass auf der Rückseite eines Hochhauses Rauch aus einem Fenster im vierten Obergeschoss drang und in der Wohnung Hilfeschreie zu hören waren. Die Feuerwehr bildete einen Stoßtrupp und ging über den Treppenraum zu der betreffenden Wohnung vor, öffnete gewaltsam die Türe und konnte die Bewohnerin aus der Wohnung retten. Ursache für die Rauchentwicklung war angebranntes Essen auf dem Herd. Die Bewohnerin wurde dem Rettungsdienst übergeben und zur weiteren Untersuchung in ein naheliegendes Krankenhaus gefahren. Durch eine natürliche Belüftung konnte die Wohnung endraucht und anschließend der Polizei übergeben werden. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, die Löschzuge Ratingen Mitte und Tiefenbroich, die Drehleiter aus Lintorf, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus, sowie der Notarzt aus Mettmann. Bilder zu dem Einsatz liegen leider nicht vor.

