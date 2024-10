Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Gartenlaube-Polizei sucht nach Zeugen

Rostock (ots)

Nachdem es in den späten Abendstunden des gestrigen Tages zu einem Brand einer Gartenlaube kam, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Gegen 22:00 Uhr bemerkten zwei Zeugen den Brand der Gartenlaube in der Kleingartenanlage in Ventschow und verständigten umgehend die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Polizei und Feuerwehren brannte diese bereits in voller Ausdehnung. Beteiligt an den Löscharbeiten waren die freiwilligen Feuerwehren aus Ventschow, Jesendorf, Bad Kleinen, Neu Schlagsdorf und Dobbin am See. Durch das Feuer wurden keine Personen verletzt. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen geben können, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell