Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl und Einbruch

Aalen (ots)

Waldstetten: Einbruch

Zwischen Sonntagabend, 22 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr, drangen bislang unbekannte Diebe über eine Leiter in einen Büroraum im Obergeschoss eines Betriebes in der Robert-Bosch-Straße ein. In den Räumlichkeiten wurde versucht einen Tresor zu öffnen, was jedoch misslang. Ob etwas entwendet wurde ist bislang unklar. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 8776 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl aus Baustelle

Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen brachen Diebe einen Baucontainer in der Katharinenstraße auf und entwendeten daraus mehrere Bohrhämmer der Marken Bosch und Hilti, eine Mauernutfräse, einen Staubsauger sowie ein Bolzensetzgerät der Marke Hilti. Der Wert der entwendeten Gegenstände beträgt etwa 8000 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder den Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell