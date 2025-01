POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugenaufruf in Zusammenhang mit dem Großbrand in Schorndorf, Auffahrunfall

Polizeipräsidium Aalen

Rems-Murr-Kreis: Zeugenaufruf in Zusammenhang mit dem Großbrand in Schorndorf, Auffahrunfall

Schorndorf: Zeugenaufruf nach Explosions- und Brandgeschehen

Wie bereits am 19.01. um 13:22 Uhr berichtet, kam es am frühen Sonntagmorgen (19.01.) gegen 07:10 Uhr zu einem Großbrand in der Gmünder Straße. Es wurden dabei 7 Menschen verletzt, eine Person davon schwer. Die schwerverletzte Person ist außer Lebensgefahr, jedoch noch nicht ansprechbar. Im Laufe der letzten Woche wurde durch die Brandermittler der Kriminalpolizei Waiblingen, mit Unterstützung durch das LKA die Ursachenforschung an der Brandstelle begonnen.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei Waiblingen um Zeugenhinweise und fragt:

- Wer hat am Sonntag, 19.01.2024 zwischen 06:00 und 07:15 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Gebäudes Gmünder Straße 95 gesehen?

- Wer hat am Sonntag ab dem frühen Morgen Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Kauflands und des dortigen Kundenparkplatzes gemacht?

- Hat jemand vor oder nach dem Geschehen Bilder oder Filmaufnahmen von Personen im Umfeld des Brandobjektes oder vom Brandobjekt selbst gefertigt?

Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07361 5800 zu melden.

Weinstadt-Großheppach: Auffahrunfall auf der B 29

Am Montagmorgen, gegen 06:50 Uhr kam es auf der Bundestraße B 29 in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem Auffahrunfall. Etwa 500 Meter vor der Anschlussstelle Weinstadt fuhr ein 45-Jähriger auf den vor ihm fahrenden PKW eines 63-Jährigen auf. Der Unfall ereignete sich auf dem linken Fahrstreifen. Es kam unfallbedingt zu einem etwa 3 km langen Rückstau. Gegen 07:20 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Es entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

