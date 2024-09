POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Leonberg-Eltingen: 76 Jahre alte PKW-Lenkerin stirbt nach Unfall

Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich am Sonntagmorgen (29.09.2024) gegen 7.00 Uhr ein 34-jähriger Mann in Ludwigsburg, als er in der Friedrichstraße von einem Dachfenster aus Dachziegel auf die Straße warf. Da die Gefahr bestand, dass der Mann auf das Dach klettern könnte, brachte die Feuerwehr ein Sprungkissen in Position. Kräfte des Spezialeinsatzkommandos des ...

mehr