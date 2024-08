Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Autofahrer in Schlangenlinien unterwegs

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine Streife des Polizeireviers Eberbach beobachtete am Samstag einen Peugeot, der in unsicherer Fahrweise auf der B37 in Richtung Mosbach unterwegs war. Als das Auto gegen 23:30 Uhr mehrfach über die Mittellinie fuhr, handelte die Streife und zog den Peugeot auf der Höhe des Parkplatzes "Kranichshöhe" aus dem Verkehr. Auf sein Fahrverhalten angesprochen, gab der 38-jährige Fahrer spontan an, dass er Bier und Rum getrunken habe. Ein deutlich wahrnehmbarer Alkoholgeruch, der von dem Mann ausging, unterstrich seine Aussage. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass dem 38-Jährigen bereits die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Da auch sein Beifahrer nicht mehr fahrtüchtig war, stellte die Polizei den Fahrzeugschlüssel sicher. Der 38-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell