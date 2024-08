Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zeugen nach Unfall gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Sonntag gegen 14:20 Uhr soll ein noch unbekannter Busfahrer am Adenauerplatz einem BMW ins Heck gefahren und anschließend geflüchtet sein. Der 36-jährige BMW-Fahrer musste an einer roten Ampel in Richtung Sofienstraße warten, als der Bus von hinten gegen das Auto fuhr. Ein noch unbekannter Zeuge soll den Unfall beobachtet und den 36-Jährigen darauf angesprochen haben. Personalien tauschten die beiden aber nicht aus. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat nun die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und sucht dringend nach dem genannten Zeugen oder anderen Personen, welche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.

