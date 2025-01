Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl, Brand, Auseinandersetzung - Zeugen gesucht, Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Geldbeutel geklaut

Im Bereich des ZOB in der Salinenstraße entwendete ein Unbekannter am Montagfrüh gegen 08:00 Uhr den Geldbeutel eines 44-Jährigen aus dessen Jackentasche. Hinweise auf den Dieb liegen bislang nicht vor. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise auf den Dieb geben können, werden gebeten, sich unter der 0791 4000 beim Polizeirevier Schwäbisch Hall zu melden.

Schwäbisch Hall: Brand eines Müllcontainers

Am Montag, gegen 17:45 Uhr, gerieten in der Salinenstraße mehrere Gelbe Säcke und ein Müllcontainer in Brand. Der Brand griff zunächst auf einen Holzzaun neben dem Abfallbereich über, ehe er durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort. Bei einem Löschversuch durch Anwohner wurde ein 53-jähriger Mann leicht verletzt. Brandursächlich war vermutlich ein zu heißer Gegenstand, welcher zuvor entsorgt wurde.

Crailsheim: Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Am Montagnachmittag gegen 15:30 Uhr erhielt die Polizei eine Meldung über eine Auseinandersetzung, welche sich bereits gegen 14:50 Uhr auf dem Volksfestplatz zugetragen haben soll. Demnach sprühten drei männliche Personen einer weiteren männlichen Person Pfefferspray ins Gesicht. Der Geschädigte flüchtete daraufhin in Richtung Ludwigstraße, wurde jedoch schließlich von den Unbekannten auf der Höhe eines dortigen Restaurants eingeholt und niedergeschlagen. In der Folge gelang es dem Mann erneut, sich loszureißen und in Richtung Lammgarten zu flüchten. Durch einen Zeugen konnten die an der Auseinandersetzung beteiligten Personen wie folgt beschrieben werden:

Geschädigter: ca. 20 Jahre alt, mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer grauen Arbeitshose bekleidet Mann 1: Etwas kleiner, mit lockigen, dunklen Haaren und eine schwarze Steppjacke mit Kapuze sowie eine graue Hose und weißen Schuhen bekleidet Mann 2: bekleidet mit einer dunklen Steppjacke mit hellen Ärmeln sowie einer roten Hose und weißen Schuhen Mann 3: komplett dunkel gekleidet mit einer Mütze und weißen Streifen an der Jogginghose

Eine polizeilich eingeleitete Fahndung verlief negativ. Derzeit sind alle beteiligten Personen unbekannt. Das Polizeirevier Crailsheim erbittet daher Hinweise zu den beteiligten Personen unter der Rufnummer 07951 4800.

Aufgrund der Häufung von körperlichen Auseinandersetzungen sowie der Einbrüche im Stadtgebiet in den vergangenen Wochen reagiert die Polizei mit angepasster Konzeption, insbesondere soll hierdurch die sichtbare Präsenz zur Stärkung des Sicherheitsgefühls erhöht werden. Hierbei wird das Polizeirevier Crailsheim von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt. In Bezug auf die Ermittlungen arbeitet das Polizeirevier Crailsheim eng mit dem Kriminalkommissariat Schwäbisch Hall zusammen. Darüber hinaus findet ein stetiger Austausch und eine enge Abstimmung mit der Stadt Crailsheim statt.

Stimpfach: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Ein 42-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer befuhr am Montag gegen 12:20 Uhr die B290 aus Jagstzell in Richtung Crailsheim. An einer Abzweigung Richtung Appensee bemerkt er zu spät, dass ein vorausfahrender 69-jähriger Renault-Fahrer ordnungsgemäß nach links abbiegen wollte und deshalb abbremste. Um eine Kollision zu vermeiden, versuchte der Mercedes-Fahrer nach links auszuweisen, wodurch er jedoch trotzdem das linke Hinterrad sowie den linken Außenspiegel des Renaults beschädigte. Kurz darauf stellte er fest, dass auf der Gegenspur ein weiteres Fahrzeug entgegenkam, weshalb er stark nach rechts lenkte, um wieder auf den rechten Fahrstreifen zu gelangen. In der Folge dessen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr schließlich ca. drei Meter eine Böschung hinab. Durch diesen Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 17.000 Euro.

