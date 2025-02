Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Einem Mann aus dem Stadtgebiet wurde am Donnerstagabend in der Innenstadt ein Geldbeutel geklaut. Wie der 30-Jährige bei der Polizei zu Protokoll gab, entwendeten drei Jugendliche den länglichen schwarzen Geldbeutel aus seinem Rucksack, während er gegen 22:20 Uhr in einen Bus in der Burgstraße steigen wollte. Zusammen mit dem Geldbeutel verschwanden eine EC-Karte sowie eine E-Zigarette.

Die zwei männlichen und eine weibliche Jugendliche waren circa 15 Jahre alt. Das Mädchen trug eine schwarze Jacke und einen Schal, den sie sich um den Mund gelegt hatte. Sie hatte schwarze, lange Haare. Einer der Jungen war ungefähr 1,80 Meter groß und trug einen grauen Kapuzenpullover. Der andere hatte dunkle Haare und trug dunkle Kleidung. Zeugen, denen das Trio möglicherweise aufgefallen ist, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-14199 Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 aufzunehmen. |elz

