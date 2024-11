Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Mann im Park angegriffen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 16.11.2024, gegen 0.30 Uhr griff ein Unbekannter einen 23-Jährigen in Beckum, Im Soestkamp an. Der Beckumer ging durch den Park und wurde dort von dem Mann angerempelt. Der Tatverdächtige sprach den 23-Jährigen an, der weiterging, ohne auf die Provokation zu reagieren. Daraufhin riss der Unbekannte den jungen Mann herum und verletzte ihn mit einem scharfen Gegenstand leicht. Der Tatverdächtige ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Wer kennt den Gesuchten? Wer hat ihn in der Nacht im Bereich des Spielplatzes beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

