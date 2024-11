Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Aufmerksame Bürger meldeten Schlägerei

Warendorf (ots)

Am Freitag, 15.11.2024, gegen 22.00 Uhr meldeten zwei aufmerksame Bürger eine Schlägerei auf dem Rathausvorplatz in Neubeckum. Als die Polizei dort eintraf, stellte sie keine Auseinandersetzung fest. Während der Fahndung nach möglichen Beteiligten trafen Einsatzkräfte auf einen leicht verletzten 27-jährigen Beckumer. Dieser gab an, dass er zunächst mit mehreren Personen Alkohol getrunken habe. Es habe sich im Laufe der Zeit ein Streit entwickelt, bei dem er später von mehreren Personen geschlagen worden sei. Der Beckumer machte Angaben zu einem der möglichen Tatverdächtigen, den die Beamten identifizieren konnten. Die Ermittlungen zu der Tat sowie den weiteren Beteiligten dauern an.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell