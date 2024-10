Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Starkstromkabel im Wert von etwa 6.000 Euro von einer Baustelle in der Roßbergstraße gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von einer Baustelle eines Fitnesscenters in der Roßbergstraße Starkstromkabel im Wert von etwa 6.000 Euro gestohlen. Hierzu brachen die Täter einen Bau-Verteilerkasten im Bereich der Baustelle sowie ein Fenster an Büroräumlichkeiten des Centers auf. Anschließend entfernten die Täter ein Starkstrom-Verbindungskabel zwischen dem Verteilerkasten und einem aufgestellten Kran sowie ein verlegtes Starkstromkabel zwischen dem Verteilerkasten und dem Büro und entwendeten die beiden Kabel mit einer Gesamtlänge von rund 75 Metern. Hinweise zu dem Diebstahl werden an die Polizei Schwenningen, Tel.: 07720 8500-0, erbeten.

