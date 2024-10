Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald) 82-jähriger Fußgänger auf dem Bruderhausweg von Auto gestreift und dabei schwer verletzt

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Am späten Mittwochnachmittag ist ein Fußgänger auf dem Bruderhausweg von einem Auto gestreift und dabei schwer verletzt worden. Der 82-jährige Mann ging kurz nach 16 Uhr zu Fuß auf dem Bruderhausweg in Richtung Adlerbergstraße, als sich von hinten ein 81-jähriger Autofahrer mit einem Ford Fiesta näherte. Beim Vorbeifahren streifte der linke Außenspiegel des Fiestas den Fußgänger, woraufhin der Mann stürzte und sich dabei mehrere Hämatome und eine Gehirnerschütterung zuzog. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte den Mann nach einer Erstversorgung zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum.

