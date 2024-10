Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruchdiebstahl in Garage

Bad Wünnenberg (ots)

(md) Unbekannte nutzen die Abwesenheit der Bewohner und brachen zwischen dem 16.10., 03.00 Uhr und dem 27.10. gegen 08.00 Uhr in die Garage eines Grundstücks Am Sintfeld in Bad Wünnenberg ein und flohen in unbekannte Richtung.

Dem 59-jährigen Bewohner fiel der Einbruch am Sonntag auf. Der oder die Täter hatten die Tür aufgehebelt und die Garage durchwühlt. Unter anderem entwendeten sie ein Damen-Pedelec, ein Mountenbike und eine Angelroute. Es entstand ein Gesamtschaden im vierstelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat zur fraglichen Zeit entsprechende Beobachtungen gemacht und hat verdächtige Personen und/oder Fahrzeige an der Örtlichkeit wahrgenommen? Hinweise telefonisch über 05251 306-0.

