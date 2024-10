Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unfall fordert rund 14.000 Euro Blechschaden

VS-Schwenningen (ots)

Blechschaden in Höhe von rund 14.000 Euro hat ein Unfall gefordert, der am Mittwochmittag, kurz nach 12.30 Uhr, an der mit einer Ampel geregelten Kreuzung der Kreuzstraße und Walter-Rathenau-Straße mit dem Mühlweg passiert ist. Eine 23-jährige Fahrerin eines BMW M550 XDrive bog bei "Grün" vom Mühlweg nach links auf die Kreuzstraße ab. Hierbei kam es zur Kollision mit einem BMW 420 XDrive, dessen Fahrer die Kreuzung von der Walter-Rathenau-Straße geradeaus in Richtung Kreuzstraße überqueren wollte und hierbei das für ihn geltende Rotlicht missachtete. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Beide Autos blieben bedingt fahrbereit.

