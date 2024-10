Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mahlstetten Aggenhausen, Lkr. Tuttlingen) Kupferrohre und Kreuze an der Wallfahrtskapelle Aggenhausen gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Mahlstetten Aggenhausen, Lkr. Tuttlingen (ots)

In der Zeit von Montag bis Mittwoch, vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter fünf Regen-Fallrohre aus Kupfer mit einer Länge von je etwa zweieinhalb Metern sowie einen Türgriff aus Kupfer von der Wallfahrtskapelle Aggenhausen gestohlen. Zudem entwendeten die Unbekannten an zwei dort befindlichen Gräbern die aufgestellten Kreuze aus Kupfer. Die Täter rissen die Rohre, den Türgriff und die Kupferkreuze mit brachialer Gewalt ab und transportierten das Diebesgut vermutlich mit einem größeren Fahrzeug vom Areal der Kapelle. Der Diebstahl wurde am Mittwochmorgen von Friedhofsbesuchern bemerkt und am Mittwochnachmittag der Polizei gemeldet. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Spaichingen, Tel.: 07424 9318-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell