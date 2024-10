POL-NB: Knochenfund bei Erdarbeiten in 17440 Krummin/ Neeberg

Röbel (ots) - Am 07.10.2024, gegen 19:30 Uhr kam es auf der B192, auf Höhe der Abfahrt Malchow zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 86-jähriger Fußgänger tödlich verunglückte. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Mann Insasse eines Reisebusses, welcher an einer Tankstelle in der Ortschaft Malchow eine Pause einlegte. Der 86-jährige aus dem Kreis Rosenheim (Bayern) verließ den Bus über die B192 in ...

