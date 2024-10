Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person

Röbel (ots)

Am 07.10.2024, gegen 19:30 Uhr kam es auf der B192, auf Höhe der Abfahrt Malchow zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 86-jähriger Fußgänger tödlich verunglückte. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Mann Insasse eines Reisebusses, welcher an einer Tankstelle in der Ortschaft Malchow eine Pause einlegte. Der 86-jährige aus dem Kreis Rosenheim (Bayern) verließ den Bus über die B192 in einen Feldweg, um sich dort zu erleichtern. Als er sich wieder zum Reisebus begeben wollte, betrat er die unbeleuchtete B192, übersah einen von links kommenden PKW, welcher in Richtung Waren fuhr und wurde von diesem erfasst. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Der 70-jährige Fahrer des PKW Skoda und seine Beifahrerin erlitten einen Schock, mussten jedoch nicht ärztlich behandelt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000EUR, der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. An der Unfallstelle kam ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz. Die Bundesstraße musste nicht gesperrt werden, der Verkehr konnte am Unfallort vorbeigeleitet werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

im Auftrag Matthias Paa Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle

