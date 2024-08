Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Sekundenschlaf führt zu Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (27.08.2024) befuhr ein 42 Jahre alter Opel-Lenker gegen 17:20 Uhr die Abelstraße in Ludwigsburg. Mutmaßlich, da der 42-Jährige kurz am Steuer einschlief, überfuhr er eine erhöhte Bushaltestelle und kollidierte mit einer Warnbake. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, fuhr der Mann weiter. Kurz darauf kehrte er zurück, holte sein verlorenes Kennzeichen und verließ die Örtlichkeit erneut. Er konnte letztendlich von Polizisten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

