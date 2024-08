Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Brems-und Gaspedal verwechselt - 30.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein 77 Jahre alter Citroen-Lenker bog am Dienstag (27.08.2024) gegen 15:00 Uhr von der August-Lämmle-Straße nach links auf die Hermann-Hesse-Straße in Marbach am Neckar ab. Vermutlich weil er das Brems- und Gaspedal verwechselte, stieß der 77-Jährige zunächst gegen einen vor ihm befindlichen Hyundai. Aufgrund der Beschleunigung kollidierte er weiter mit einem entgegenkommenden, aber verkehrsbedingt wartenden Skoda. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell