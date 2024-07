Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Raubüberfall auf einen Mitarbeiter einer Firma in Dortmund-Oespel - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0666

Zu einem schweren Raub auf einen Angestellten einer Firma an der Julius-Vogel-Straße in Dortmund-Oespel kam es am frühen Freitagabend (12. Juli 2024). Die Polizei sucht daher jetzt dringend Zeugen.

Um 18.47 Uhr überfielen zwei Täter den 49-jährigen Dortmunder an der Firma auf der Julius-Vogel-Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die beiden Täter Zugang zu den Büroräumen und verletzten den Dortmunder leicht/schwer. Die Täter erbeuteten einen unteren fünfstelligen Bargeldbetrag und flüchteten anschließend vom Tatort.

Nach Zeugenangaben soll es sich bei den beiden Tätern um männliche Personen mit osteuropäischem Akzent gehandelt haben. Einer der beiden soll kurze Haare haben. Beide Personen flüchteten nach der Tat mit einem dunklen SUV, vermutlich der Marke Toyota, mit Warendorfer Kennzeichen (WAF) vom Tatort.

Hinweise bitte an die Kriminalwache Dortmund unter Tel: 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell