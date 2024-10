Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl von mehreren Fahrradträgern auf der Insel Usedom

Heringsdorf (ots)

Für einige Urlauber auf der Insel Usedom begann der heutige Sonntag (06.10.2024) mit einer bösen Überraschung.

In der Ortschaft Korswandt entwendeten bislang unbekannte Täter an zwei verschiedenen Tatorten in der Nacht von Samstag (05.10.2024) zu Sonntag (06.10.2024) insgesamt drei Fahrradheckträger vom PKW. Auch in Heringsdorf und Zempin schlugen der oder die Täter zu. Insgesamt wurden acht gleicharte Fahrradträger von Fahrzeugen entwendet, wodurch ein geschätzter Stehlschaden in Höhe von rund 4.000 Euro entstand. Bei allen Geschädigten handelt es sich um Urlauber, die ihre Fahrzeuge vor Ferienunterkünften geparkt hatten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder den/dem flüchtigen Täter(n) geben können. Wer relevante Beobachtungen gemacht hat meldet sich bitte bei der Polizei in Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378 2790.

