Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Auseinandersetzungen bei Veranstaltungen in Friedland und Ribnitz-Damgarten

Friedland, Ribnitz-Damgarten (ots)

Am Sonntag, dem 06.10.2024 kurz nach 02:00 Uhr gingen bei der Einsatzleitstelle in Neubrandenburg mehrere Anrufe zu einer Schlägerei im Volkshaus in Friedland ein. Laut derzeitigem Kenntnisstand stritten sich zwei Männer beim dortigen Oktoberfest und ließen sich durch die Security nicht mehr beruhigen. Als Polizeibeamte des Polizeirevieres (PR) Friedland eintrafen und versuchten zu schlichten wurden auch diese körperlich attackiert, sodass sie Pfefferspray einsetzen mussten. Ein 36-jähriger alkoholisierter Deutscher wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte behandelt. In der Folge kamen mehrere Personen hinzu, die versuchten die polizeilichen Maßnahmen zu stören, sodass weitere Unterstützungskräfte angefordert werden mussten. Insgesamt waren acht Streifenwagen von den Polizei(haupt)revieren Neubrandenburg und Friedland im Einsatz. Nachdem die Lage beruhigt werden konnte kam es zu massiven Beleidigungen gegenüber den Beamten des PR Friedland. Eine weibliche 26-jährige deutsche Besucherin des Oktoberfestes, die mit dem vorherigen Sachverhalt nichts zu tun hatte, beleidigte die Beamten mehrfach ohne erkennbaren Grund. Die Polizeibeamten blieben unverletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen den 36-Jährigen sowie wegen des Verdachts der Beleidigung gegen die 26-Jährige. Ob es im Vorfeld zu weiteren strafbaren Handlungen durch die Veranstaltungsteilnehmer untereinander kam bleibt Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Einen weiteren Polizeieinsatz gab es am 06.10.2024 gegen 04:30 Uhr in Ribnitz-Damgarten. Am Ende einer Tanzveranstaltung im Stadtkulturhaus sollten die Gäste laut vorliegenden Informationen das Gelände verlassen. In diesem Zuge kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen der Security und Gästen der Veranstaltung. Im weiteren Verlauf haben die Security-Mitarbeiter die vier alkoholisierten deutschen Männer im Alter von 22 bis 38 Jahren körperlich angegriffen, wodurch diese verletzt wurden. Zwei Männer wurden so schwer verletzt, dass sie durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Die Tatverdächtigen flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei, konnten jedoch später im Rahmen eines weiteren Polizeieinsatzes festgestellt werden. Es handelt sich um einen 23-jährigen Russen und einen 20-jährigen Aserbaidschaner. Beide waren ebenfalls alkoholisiert. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

