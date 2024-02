Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schallbach, --Unbekannte Täter verüben Grabschändung über das Wochenende --, Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Über das vergangene Wochenende wurden auf dem Friedhof in Schallbach mehrere Gräber von unbekannten Tätern verwüstet. Vasen wurden zerstört und Blumenschmuck herausgerissen. Die örtliche Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Ergreifung der Täter führen können. Zeugen, die verdächtige Aktivitäten auf oder in der Nähe des Friedhofs beobachtet haben oder sonstige relevante Informationen haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Weil am Rhein (07621/9797-0) zu wenden.

PP FR, FLZ/TB

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell