Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Widerstand und tätlicher Angriff nach Trunkenheitsfahrt in Demmin

Demmin (LK MSE) (ots)

Am 06.10.2024, gegen 00:22 Uhr meldete ein Bürger dem Polizeihauptrevier Demmin, einen verdächtigen PKW mit auffälliger Fahrweise im Stadtgebiet von Demmin. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den besagten PKW im Gegenverkehr in der Baumannstraße feststellen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stellten den PKW schließlich auf einem Parkplatz in der Kahldenstraße. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurden drei Fahrzeuginsassen festgestellt. Bei der 44-jährigen Fahrzeugführerin wurde Atemalkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,00 Promille. Während der Verkehrskontrolle kam es zu einem Angriff auf die eingesetzten Polizeibeamten. Die 47-jährige alkoholisierte Beifahrerin störte die Amtshandlungen massiv und beleidigte die Beamten. Zudem spuckte sie einem Beamten ins Gesicht. Als die Beifahrerin in Gewahrsam genommen werden sollte und zum Funkwagen verbracht wurde, trat sie einem PVB mehrfach gegen das Schienbein. Bei der anschließenden Fesselung und durch die weiteren Widerstandshandlungen erlitten zwei Beamte leichte Verletzungen an den Händen. Die PVB verblieben weiterhin dienstfähig. Bei der Fahrerin und der Beifahrerin wurden jeweils Blutprobenentnahmen zur Beweismittelsicherung im Krankenhaus Demmin durchgeführt. Es wurden Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Beleidigung und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung aufgenommen. Die Beifahrerin verblieb nach der Blutprobenentnahme in Polizeigewahrsam. Die Fahrzeugführerin wurde entlassen. Alle Beteiligten sind deutsche Staatsbürger. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

