Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Angriff auf Geldautomat in Pasewalk

Pasewalk (ots)

Am heutigen Sonntag, dem 06.10.24 gegen 01:15 Uhr erhielt die Polizei in Pasewalk die Mitteilung über eine Alarmauslösung in einem Geldinstitut am Marktplatz. Als die Polizisten den Tatort erreichten stand die Tür eines Geldautomaten offen. Der Automat stand noch an seinem Aufstellort und deren sonstige Verkleidungshülle war kaum beschädigt. Das weitere Inventar der Filiale sowie das Gebäude blieben gänzlich unversehrt. Die Täter hatten den Tatort bereits verlassen und konnten auch im Zuge einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung nicht festgestellt werden. Hinzugerufene Beamte der Kriminalpolizei führten am Tatort eine umfangreiche Spurensuche und -sicherung durch. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in alle Richtungen.

Im Auftrag

Mathias Müller

Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle

