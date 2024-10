Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mahlstetten - Dürbheim, K 5901, Lkr. Tuttlingen) Motorradfahrer bei Sturz leicht verletzt

Mahlstetten - Dürbheim, K 5901, Lkr. Tuttlingen (ots)

Ein 66-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Sturz am Mittwochnachmittag zwischen Mahlstetten und Dürbheim auf der Kreisstraße 5901 leichte Verletzungen zugezogen. Der 66-Jährige fuhr gegen 15 Uhr mit einer 500er Kawasaki auf der K 5901 von Mahlstetten in Richtung Dürbheim. Im Verlauf einer scharfen Rechtskurve stürzte der Mann und rutschte mit seinem Motorrad unter die in der Kurve angebrachten Schutzplanken. Hierbei zog sich der 66-Jährige Schürfwunden am Knie zu. An der Kawasaki entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

