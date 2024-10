Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim a.d.D., Lkr. Tuttlingen) Unbekannter beschädigt Garagentor - Polizei nimmt Hinweise entgegen

Mühlheim a.d.D., Lkr. Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein Unbekannter an einer Garage eines Grundstücks in der Friedenstraße beschädigt und dabei rund 200 Euro Sachschaden angerichtet. An dem Tor war eine Eindellung und schwarze Farbantragung feststellbar. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der unbekannte Täter mit einem Fahrzeug gegen das Tor gefahren ist. Hinweise nimmt die Polizei Mühlheim, Tel.: 07463 9961-0, entgegen.

