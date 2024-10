Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Älterer Mann randaliert und tritt mehrfach gegen einen Rollladen der AWO Wärmestube in der Talstraße

VS-Schwenningen (ots)

Ein etwa 50-jähriger Mann hat am Mittwochnachmittag, in der Zeit zwischen 14.10 Uhr und 14.45 Uhr, vor der Wärmestube der AWO in der Talstraße randaliert und dort mehrfach und heftig gegen einen vorhandenen Rollladen getreten. Der Rollladen wurde dabei beschädigt. Anschließend entfernte sich der Mann laut und unverständlich rufend und sich selbst gegen den Kopf schlagend. Der möglicherweise psychisch erkrankte und etwa 190 Zentimeter große Mann trug eine schwarze Jacke und führte einen Rucksack mit sich. Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizei Schwenningen, Tel.: 07720 8500-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell