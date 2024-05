Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Pedelecfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Odenthal (ots)

Am gestrigen Dienstag (28.05.) wurden die Polizei, der Rettungsdienst und ein Notarzt in den Ortsteil Eikamp alarmiert, nachdem sich dort ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Pedelecfahrerin ereignet hatte.

Ein 32-jähriger Odenthaler hatte gegen 20:35 Uhr beabsichtigt, mit seinem Skoda von einem Grundstück nach rechts auf die Alte-Wipperfürther-Straße in Richtung Bergisch Gladbach abzubiegen. Offenbar übersah er jedoch eine von rechts kommende 15-jährige Pedelecfahrerin aus Odenthal, welche die Alte-Wipperfürther-Straße linksseitig auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg in Richtung Kürten befuhr. Es handelt sich in diesem Bereich um einen Geh- und Radweg für beide Fahrtrichtungen. Die 15-Jährige wurde von dem Pkw erfasst und stürzte zu Boden. Dabei erlitt sie schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen und wurde nach einer Erstversorgung vor Ort von einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Der Gesamtschaden an dem Pkw und dem Pedelec wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt. Während der Unfallaufnahme der Polizei blieb die Alte-Wipperfürther-Straße einseitig befahrbar. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell