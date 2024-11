Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Betrunkener Fahrradfahrer fuhr Schlangenlinien

Warendorf (ots)

Am Samstag, 16.11.20204, 21.40 Uhr fiel ein Fahrradfahrer auf, weil er in Schlangenlinien von der Uhlandstraße auf die Südstraße in Ahlen fuhr. Polizisten hielten den 28-Jährigen an, der deutlich alkoholisiert war. Die Einsatzkräfte nahmen den Wadersloher mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell