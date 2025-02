POL-PPWP: Pöbelnde und spuckende Jugendliche

Kaiserslautern (ots) - Eine Sachbeschädigung ist der Polizei am Donnerstag aus der Marktstraße gemeldet worden. Unbekannte Täter haben hier an einem Nebengebäude einer Kirche eine Fensterscheibe mit einem Kanaldeckel eingeworfen. Der Hausmeister entdeckte die "Bescherung" am Donnerstagvormittag. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die genaue Tatzeit ist unklar, sie liegt zwischen Mittwochabend, 20 Uhr, und ...

