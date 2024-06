Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Presseerklärung zum Einsatz der Polizei vor einer Schule

Hemer (ots)

Am 05.06.2024 tätigte ein 13 Jahre Jugendlicher aus Iserlohn, der eine Schule in Hemer besucht, gegen 11:10 Uhr den Polizeinotruf. Aus dem Gespräch ging hervor, dass er auf dem Weg zur Schule sei, und sich in einer psychischen Belastungssituation befindet. Um eine potentielle Gefahr seitens des Anrufers für Dritte abzuwehren, wurde durch die Polizei die Schule aufgesucht. Schüler und Lehrkräfte begaben sich in das Gebäude und die Polizei konnte nur wenige Minuten nach Eingang des Anrufes den Jugendlichen im Nahbereich des Geländes antreffen. Der Schüler hatte keine gefährlichen Gegenstände dabei. Er wurde durch die Polizei an die Eltern übergeben. In im Beisein der Eltern konnten auch in der Wohnung keine gefährlichen Dinge aufgefunden werden. Nun wird durch die zuständigen Stellen geprüft, ob und wie man ihm Hilfe zukommen lassen kann. Es bestand nach Kenntnisstand der Polizei zu keinem Zeitpunkt eine tatsächliche Gefahr für dritte Personen. (lubo)

