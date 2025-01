LPI-SHL: Auseinandersetzung mit Messer

Suhl (ots) - Am 22.01.2025, gegen 03.55 Uhr setzen unbekannte Täter mehrere Müllcontainer in der Thomas-Mann-Str. in Suhl in Brand. Durch das Feuer wurde auch ein dort geparktes Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 15000,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: ...

