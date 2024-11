POL-F: 241106 - 1077 Frankfurt-Dornbusch: Bezug zur Vermisstenmeldung Nr. 1031 vom 22. Oktober 2024 - Vermisste zurück

Frankfurt (ots) - (fl) Am vergangenen Sonntag (03.11.2024) stellte ein Besucher einen mit einem Hakenkreuz bemalten Stein in einem Museum am Bertha-Pappenheim-Platz 1 in Frankfurt am Main fest. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und / oder Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem örtlich zuständigen 1. ...

mehr