Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an Fensterscheibe

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau führt aktuell Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung im hiesigen Zuständigkeitsbereich durch. Hierbei wurde in der Nacht vom 26.08.2024 zum 27.08.2024 eine Fensterscheibe an einem Wohnhaus in Stadtilm, Johann-Sebastian-Bach-Straße 13, durch unbekannte Täter beschädigt. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass durch bisher unbekannte Zeugen Wahrnehmungen zur Tat gemacht wurden. Insbesondere bittet die Polizei die Zeugin, welche gegen 00.30 Uhr das Klirren vom Glas in der Nähe des Tatortes wahrnahm, sich bei der Polizei telefonisch (03677/781124), unter Benennung der Bezugsnummer 0223323/2024 zu melden.(rk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell