Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Diebstahl aus einer Kirche

Gotha-Siebleben (ots)

Am 21.09.2024 in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr kam es zu einem versuchten Diebstahl aus dem Opferstock der Kirche "St. Helena". Die beiden circa 17 bis 18 Jahre alten, männlichen, derzeit unbekannten Täter versuchten gewaltsam an das im Opferstock befindliche Bargeld zu gelangen. Durch einen Zeugen wurden die beiden Täter bei der Tathandlung gestört und verließen daraufhin die Kirche ohne Beutegut. Am Opferstock entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Wer hat zur angegebenen Zeit Beobachtungen getätigt und kann der Polizei sachdienliche Hinweise geben? Diese nimmt der Inspektionsdienst Gotha (03621-781124) unter Angabe der Bezugsnummer 0248841/2024 entgegen. (mla)

