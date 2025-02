Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Reisebüro eingebrochen

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Einbruchs in ein Reisebüro ermittelten Polizeibeamte am Dienstagvormittag in der Eisenbahnstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte zwischen Sonntag, 18:20 Uhr, und Dienstag, 8:55 Uhr, Zugang zu den Innenräumen. Die Täter ergatterten einen dreistelligen Geldbetrag und machten sich mit diesem aus dem Staub. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |kfa

