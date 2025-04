Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Jugendlicher bei Unfall schwer verletzt

Heilbronn (ots)

Osterburken: 16-Jähriger bei Unfall schwer verletzt Am Mittwochnachmittag musste ein Jugendlicher nach einem Unfall in Osterburken mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der 16-Jährige war gegen 13:15 Uhr mit seinem Leichtkraftrad in der Boschstraße in Richtung Industriegebiet unterwegs, hielt sich in einer Linkskurve nicht an das Rechtsfahrgebot und schnitt diese. Hierbei kollidierte er mit dem entgegenkommenden VW eines 24-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Leichtkraftrad in zwei Teile gerissen und der Teenager schwer verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der 16-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

