Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Verdächtiges Ansprechen von Kindern - Sprinterfahrer identifiziert-

Dillenburg (ots)

Solms-Burgsolms: Verdächtiges Ansprechen von Kindern - Sprinterfahrer identifiziert- Folgemeldung zu Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn-Dill vom 13.12.2024, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56920/5930375

Letzte Woche berichtete die Polizei über einen Fahrer eines weißen Sprinters, der Kinder angesprochen und ungefragt Süßigkeiten verteilt haben soll. Intensive Ermittlungen der Polizei führten nun zur schnellen Identifizierung des Sprinterfahrers. Hierbei handelte es sich um einen Paketboten. Dieser bestätigte gegenüber den Polizisten, dass er am 10.12.2024 auf der Wintersburgstraße in Burgsolms unterwegs war, um Pakete zuzustellen. Aufgrund der Vorweihnachtszeit habe er zufällig vorbeikommenden Kindern Schokolade angeboten. Nach Überprüfung und einer Befragung der Person ergeben sich aktuell keine Hinweise auf strafbare Handlungen. Die Polizei bittet Eltern oder andere Vertrauenspersonen, in gleichgelagerten Fällen, in denen Kinder von ungewöhnlichen Situationen oder einem Ansprechen berichten, diese ernst zu nehmen und sich direkt an die Polizei zu wenden. Die Polizei behandelt solche Hinweise stets mit höchster Ernsthaftigkeit und verfolgt sie mit größter Sorgfalt. Durch dieses Zusammenwirken ist eine schnelle Aufhellung des Sachverhalts, wie im vorliegenden Fall, möglich.

Friederike Morello, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell