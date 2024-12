Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Polizei sucht Zeugen - mehrere Parkplatzrempler - Verkehrskontrollen - Augenmerk auf berauschenden Mitteln-

Dillenburg (ots)

Aßlar: Auto touchiert, Polizei sucht Zeugen- Nach einem Parkplatzrempler am Donnerstag (12.12.2024) gegen 14 Uhr sucht die Polizei Zeugen. Ein kurzer Einkauf brachte einem 39-Jährigen aus Wetzlar wenig Freude. Bei Rückkehr zu seinem vor dem Aldi in Aßlar (Walbergraben) abgestellten Fahrzeug stellte er einen Schaden an seinem Auto fest, der auf rund 700 Euro geschätzt wird. Der Unfallverursacher saß mutmaßlich in einem roten Fahrzeug und entfernte sich nach dem Parkplatzrempler unbekannt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Wetzlarer Polizei entgegen (Tel.: 06441 / 9180).

Hüttenberg & Aßlar: Parkplatzrempler, Zeugen gesucht- Im Zeitraum von Freitag (13.12.2024) 14 Uhr bis Sonntag (15.12.2024) 19 Uhr beschädigte ein Unbekannter den VW Golf eines 29-Jährigen. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz in der Rheinfelser Straße in Hüttenberg (Höhe Hausnummer 59) abgestellt. Ähnliches passierte einer 47-Jährigen im Nelkenweg in Aßlar (Höhe Hausnummer 10). Unbekannte beschädigten ihr abgeparktes Auto in der Zeit zwischen Sonntag (15.12.2024) 10 Uhr und Montag (16.12.2024) 9 Uhr und hinterließen einen Sachschaden von rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Wetzlar entgegen (Tel.: 06441 / 9180).

Verkehrskontrollen - Augenmerk auf berauschenden Mitteln- Am Montag (16.12.2024) nahmen Ordnungshüter der Wetzlarer Polizei gezielt Verkehrssünder in Sinn ins Visier. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf den Gefahren von Fahren unter Einfluss von berauschenden Mitteln. In der in den Nachmittagsstunden eingerichteten Kontrollstelle wurden insgesamt 35 Autos und 37 Personen unter die Lupe genommen. Neben zwei Ordnungswidrigkeiten stellten die Kontrolleure unter anderem drei Fahrer fest, die unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln standen. Einer der drei stand unter dem Einfluss von Alkohol, wie ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte: 1,4 Promille. Zwecks Durchführung einer ärztlichen Blutentnahme nahmen die Kontrolleure den Fahrer mit auf die Dienststelle. Ebenfalls Fahrtende an der Kontrollstelle hieß es für einen Verkehrsteilnehmer, der keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen konnte. Auf die beiden kommt ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.

Friederike Morello, Pressesprecherin

