POL-NB: Abschlussmeldung: Blutspur am Hafen Ueckermünde

Ueckermünde (ots)

Gestern (15.10.2024) um 12:26 Uhr veröffentlichte die Polizeiinspektion Anklam einen Zeugenaufruf bezüglich einer Blutspur am Hafen Ueckermünde, siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/5887267. Am heutigen Tag meldete sich ein Zeuge bei der Polizei in Ueckermünde und teilte mit, dass er Angaben zur gesuchten Person machen kann. Daraufhin suchten Polizisten die Wohnanschrift dieser Person auf. Bereits im Hausflur konnten sie Blutspuren feststellen. Letztlich öffnete ein 71-jähriger deutscher Mann den Beamten die Wohnungstür. Er hatte Kopfverletzungen und gab an, dass er am Vortag gestürzt sei. Dabei zog er sich Verletzungen zu, die größere Blutungen hervorriefen. Eine ärztliche Behandlung hielt der Mann nicht für notwendig. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für alle Hinweise, die zur Aufklärung dieses Ereignisses beigetragen haben.

