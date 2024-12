Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: +++ Hoher Sachschaden durch Brand von Baumaschine + Betrunken Unfall gebaut + Aufmerksame Zeugen beenden Trunkenheitsfahrt + Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht +++

Dillenburg (ots)

Haiger-Sechshelden: Hoher Sachschaden durch Brand von Baumaschine- Ein Sachschaden von rund 800.000 Euro ist durch einen Brand am Montagmorgen (16.12.2024) an einer Baumaschine in Haiger-Sechshelden entstanden. Das Großbohrgerät mit einem Gewicht von 200 Tonnen stand an einer Baustelle unterhalb einer Brücke der A 45 und fing mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts Feuer. Beim erfolgreichen Löschen des Brandes zog sich ein Mitarbeiter eine Rauchgasintoxikation zu und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Wetzlar: Betrunken Unfall gebaut- Die Wetzlarer Polizei staunte bei einer Unfallaufnahme am Montagnachmittag (16.12.2014) gegen 16 Uhr nicht schlecht als der Alkoholtest des mutmaßlichen Unfallverursachers einen Wert von 2,36 Promille erbrachte. Eine 62-Jährige Autofahrerin aus Wilnsdord (Siegen-Wittgenstein) befuhr die Bundesstraße zwischen Aßlar in Richtung Wetzlar und hielt an einer roten Ampel. Der darauffolgende unter Alkoholeinfluss stehende Autofahrer kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen, sodass ein Sachschaden von rund 5.500 Euro entstand. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an, die auf der Polizeiwache von einem Arzt vorgenommen wurde. Der Führerschein ging in den Besitz der Ordnungshüter über und den 46-Jährigen aus Solms erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Wetzlar: Aufmerksame Zeugen beenden Trunkenheitsfahrt- Am Montagabend (16.12.2024) gegen 23 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen einen offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehenden Autofahrer, der gerade im Begriff war, weitere Alkoholika zu erwerben und seine Fahrt fortzusetzen. Hinzugerufene Polizeikräfte beendeten die Autofahrt des 40-Jährigen zügig und nahmen diesen zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle. Von seinem Führerscheint dürfte sich der 40-Jährige aus Wetzlar eine Zeitlang verabschieden dürfen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Herborn: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht- Der 22-Jährige Fahrer eines VW Caddy befuhr am Montagmorgen (25.11.2024) gegen 4 Uhr morgens die Bundesstraße (B 227) von Dillenburg in Richtung Herborn. Auf der zweispurigen Fahrbahn befuhr dieser den linken Fahrstreifen, neben ihm ein bislang Unbekannter Lkw. Aufgrund der Verkehrslage entschied sich der Caddy-Fahrer kurz nach der "Alsbach-Kreuzung" von dem Überholmanöver abzusehen und sich hinter den anderen Verkehrsteilnehmern einzuordnen. Der unbekannte Lkw-Fahrer scherte in diesem Moment nach links aus, sodass der 22-Jährige ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch touchierte dieser die Leitplanke, wodurch ein Sachschaden von rund 3.000 Euro entstand. Der vermeintliche Unfallverursacher entfernte sich daraufhin vom Ort des Geschehens. Die Herborner Polizei bittet um Zeugenhinweise (Tel.: 02772 / 4705-0).

