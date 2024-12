Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Tür aufgehebelt und Kupferseil entwendet + Lack an Autos zerkratzt + mehrere Einbrüche - Langfinger lassen Getränke mitgehen + Zusammenprall fordert eine schwerverletzte Person +++

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Tür aufgehebelt und Kupferseile entwendet-

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von 06.12.2024 bis 13.12.2024 gewaltsam Zugang zu einem Stromhaus in der Gabelsbergerstraße in Wetzlar. Dort nahmen sie Kupferseile im Wert von mehreren Tausend Euro mit. Zeugenhinweise nimmt die Wetzlarer Polizei entgegen (Tel.: 06441 / 9180).

Wetzlar & Haiger: Lack an Autos zerkratzt-

Unbekannte zerkratzten am Freitagmorgen (13. 12.2024) zwischen 08 und 12 Uhr die Fahrerseite eines in der Schanzenfeldstraße in Wetzlar, Höhe Hausnummer 2, abgestellten Autos. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Wetzlar entgegen (Tel.: 06441 / 9180).

Ähnliches ist einem Fahrzeugführer in der Straße Am Högeldorn in Haiger passiert. Mit Schrecken musste er bei Rückkehr zu seinem Fahrzeug feststellen, dass im Zeitraum von Freitagabend (13.12.2024) 23 Uhr und Samstagmorgen (14.12.2024) 8 Uhr beide Autoseiten durch Unbekannte zerkratzt wurden. Der Sachschaden wird in beiden Fällen auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen können sich an die Dillenburger Polizei wenden (Tel.: 02771 / 9070).

Solms: Einbrecher entwendet Schmuck-

Die Abwesenheit der Hausbewohner nutzten Unbekannte am Freitag (13.12.2024) aus und verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Vogelsang in Solms. Die Täter nahmen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro mit und flüchteten unbekannterweise. Zeugen, die im Zeitraum von 17 und 23 Uhr Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen, können sich an die Polizei in Wetzlar wenden (Tel.: 06441 / 9180).

Wetzlar: Erfolgloser Einbruchsversuch-

Der Versuch, sich am Samstag (14.12.2024) zwischen 14 und 18 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Ludwigstraße in Wetzlar zu verschaffen, scheiterte. Nach mehreren Versuchen, ein Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln ließen die Täter ab und entfernten sich vom Grundstück in unbekannte Richtung. Die Polizei in Wetzlar bittet Zeugen um Mithilfe (Tel.: 06441 / 9180).

Wetzlar: Langfinger lassen Getränke mitgehen-

Möglicherweise großen Durst hatten Langfinger bei einem Einbruch in den GLOBUS-Getränkemarkt in Wetzlar-Dutenhofen. Im Zeitraum von Samstagabend (14.12.2024) 23 Uhr bis Sonntagmorgen (15.12.2024) 9 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zum Getränkemarkt und entwendeten Waren in einem Wert von rund 750 Euro. Die Wetzlarer Polizei bittet Zeugen um Mithilfe (Tel.: 06441 / 9180).

Wetzlar-Niedergirmes: Zusammenprall fordert eine schwerverletzte Person-

Ein Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem Motorradfahrer am Montagmorgen (16.12.2024) gegen 06 Uhr fordert einen Schwerverletzten. Der 28-Jährige Autofahrer aus Wetzlar befuhr die Steubenstraße und bog auf die Herrmansteiner Straße in Richtung Wetzlar ab. Dabei kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem 50-Jährigen Motorradfahrer aus Hüttenberg. Der schwerverletzte Hüttenberger wurde zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus verbracht. Es kam zwischenzeitlich zu einer Sperrung des betreffenden Straßenbereichs. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt rund 9.000 Euro.

Friederike Morello, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell