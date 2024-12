Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: +++ Auto zerkratzt + Parkplatzschranke beschädigt + Tannenbäume geklaut + Parkplatzrempler +++

Dillenburg (ots)

Herborn: Auto zerkratzt- Unbekannte zerkratzten im Zeitraum von Dienstagabend (10.12.2024) 18 Uhr bis Mittwochmittag (11.12.2024) 12 Uhr die komplette Beifahrerseite eines in der Austraße in Herborn, Höhe Hausnummer 15, abgestellten Autos. Zeugenhinweise nimmt die Herborner Polizei (Tel.: 02772 / 47050) entgegen.

Haiger-Seelbach: Parkplatzschranke beschädigt- Ein Schaden von rund 2.500 Euro verursachte ein bislang Unbekannter an der Parkplatzschranke der Firma Kuehne & Nagel in der Horstraße in Haiger-Seelbach. In der Nacht vom 24.11.2024 (18 Uhr) auf den 25.11.2024 (10 Uhr) beschädigte mutmaßlich ein Radfahrer die Schranke und entfernte sich vom Unfallort. Hinweise zu dem Radfahrer erbittet die Polizei in Dillenburg (Tel.:02771 / 9070).

Wetzlar: Tannenbäume geklaut- Langfinger verschafften sich am Mittwochabend (11.12.2024) gegen 21:30 Uhr Zugang zum Gelände eines Blumenladens in der Straße An der Kommandantur in Wetzlar. Dort nahmen sie zwei Tannenbäume mit und entfernten sich anschließend schnellen Schrittes in Richtung Westendstraße. Hinweise zu den beiden Personen nimmt die Wetzlarer Polizei entgegen (Tel.:06441 / 9180).

Wetzlar: Parkplatzrempler- Rund 1.500 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer an einem auf dem Lidl-Parkplatz in Wetzlar (Hörnsheimer Eck) parkenden blauen Ford. Zeugen, die den Verursacher am Mittwoch (11.12.2024) zwischen 10:30 und 11:30 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: 06441 / 9180 bei der Wetzlarer Polizei zu melden.

Friederike Morello, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell